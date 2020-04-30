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Нацполиция обезвредила двух мужчин, которые вымогали деньги у фермера (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция обезвредила двух мужчин, которые вымогали деньги у фермера (ВИДЕО)
 
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В Харьковской области сотрудники Нацполиции обезвредили двух мужчин, которые вымогали деньги у фермера

В середине апреля в Лозовской отдел полиции с заявлением обратился 47-летний житель поселка Панютино. Он сообщил, что мужчины под надуманным предлогом вымогали у него 10 000 гривен, информирует enovosty.com/news.

29 апреля пострадавший встретился со злоумышленниками и передал им денежные средства. Через час сотрудники полиции с участием спецназа КОРД в поселке Панютино задержали двух членов преступной группировки. Ими оказались мужчины 28 и 43 лет, местные жители. Во время обыска у одного из них были изъяты денежные средства, которые ему передал потерпевший.

В тот же день сотрудники Лозовского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры провели обыски по месту жительства и регистрации злоумышленников, а также в их автомобиле. В результате обысков полицейские обнаружили и изъяли корпус гранаты с запалом и наркотическое вещество.

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Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 52

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