В Харькове полицейские обнаружили около 110 кг каннабиса

Главная » Последние новости » Новости общества » В Харькове полицейские обнаружили около 110 кг каннабиса В Харькове полицейские обнаружили около 110 кг каннабиса

Закрыть Отправить

В Харькове при остановке автомобиля полицейские обнаружили 110 кг каннабиса

29 марта сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с полицейскими патрульной полиции на перекрестке улиц Лагерная и Кольцевая остановили автомобиль «Renault Laguna» под управлением 46-летнего мужчины, информирует enovosty.com/news.

В ходе осмотра багажника автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 4 мешка с 220 полимерными пакетами с каннабисом, изготовленного из элитных сортов растений конопли. Пакеты были расфасованы по 500 граммов в каждом. В гараже мужчины работники полиции обнаружили вакуматор и полимерные пакеты в количестве около 300 штук для вакуумной упаковки.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Читайте: Нацполиция установила мошенника, который завладел деньгами на лечение детей

По данному факту следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины