В Португалии полиция задержала сотрудников миграционной службы по подозрению в убийстве украинца
В Португалии полиция задержала трех сотрудников миграционной службы по подозрению в убийстве украинца
Португальская полиция заявила, что задержала трех сотрудников миграционной службы по подозрению в убийстве 40-летнего украинца, который пытался незаконно въехать в Португалию. Об этом сообщает Катарина Демони в издании Reuters , информируют Экономические Новости.
В заявлении португальского агентства уголовного розыска говорится, что предполагаемое преступление было совершено в изоляторе временного содержания в аэропорту Лиссабона, который находится в ведении миграционной и пограничной службы страны.
Известно, что украинец прибыл в Португалию 10 марта и был убит 12 марта. В заявлении полиции говорится, что трое сотрудников миграционной службы ответственны за его смерть.
В Португальской пограничной службе подтвердили, что трое офицеров были задержаны по подозрению в убийстве, добавив, что директор и заместитель директора Лиссабонского пограничного управления приостановили исполнять свои обязанности на время проведения следствия
Ранее сообщалось, что в Португалии инспекторы миграционной службы после пыток жестоко убили украинца