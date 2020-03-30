Украина возрождает производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких советской эпохи, — Reuters

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Украина возрождает производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких советской эпохи для борьбы с коронавирусом

Украина возрождает производство старых конструкций аппаратов искусственной вентиляции лёгких советской эпохи, которые годами оставались забытыми на военной фабрике, чтобы увеличить внутреннее производство оборудования, которое могло бы помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Наталья Зинец в издании Reuters , информируют Экономические Новости.

В ответ на просьбу больниц к президенту Владимиру Зеленскому относительно необходимости приобретения аппаратов искусственной вентиляции лёгких некоторые из богатейших людей страны приняли участие в приобретении аппаратов из-за рубежа. Но представители государственного оборонного предприятия «Укроборонпром», который управляет государственным заводом «Буревесник», решили наладить внутреннее производство на основе технологий советской эпохи

Заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Мустафа Найем сообщил агентству Reuters, что компьютер с соответствующей технической информацией исчез, а инженеры, которые проектировали вентиляторы, были уволены или уже умерли.

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В конце концов чиновники разыскали человека, который знал, где на фабрике хранились чертежи аппаратов. «Завод находится в неподходящем состоянии для возобновления производства, поэтому ГК «Укроборонпром» поделится технологией с заинтересованными частными компаниями и предложил помочь в быстрой сертификации нового продукта и обеспечении производственных мощностей», — сказал Найем.

«Мы предоставим всем доступ к этой документации, потому что мы понимаем, что сейчас кризис. Если вы спросите меня, есть ли волшебник, который может прийти и сделать все, то я хотел бы в это поверить. Но я думаю, что теперь мы должны … признать, что промышленности в этой стране позволили умереть на десятилетия», — подчеркнул Найем.