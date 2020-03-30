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СБУ фиксирует новые факты вербовки так называемой «МГБ ЛНР» украинцев (ВИДЕО)

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Контрразведка СБУ фиксирует новые факты вербовки так называемой «МГБ ЛНР» украинцев

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила очередные попытки представителей террористических группировок завербовать жителей Луганщины для выполнения разведывательно-подрывных задач на территории нашего государства, информирует enovosty.com/news.

Студент одного из украинских высших учебных заведений, житель Троицкого района, периодически навещал своих родственников во временно оккупированном Луганске. При пересечении линии разграничения он был задержан под вымышленным предлогом представителями так называемой «МГБ ЛНР». Через запугивание и психологическое давление боевики требовали от парня информацию о якобы его связи с украинскими правоохранительными органами. Угрожая физической расправой, злоумышленники заставили его подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество с так называемой «МГБ ЛНР». После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию он попал в поле зрения СБУ. В ходе проверки было установлено, что украинец не выполнял преступных задач в интересах террористической организации.

Другой наш соотечественник — житель Новоайдарского района, во время пребывания на временно оккупированной территории Луганщины также был противоправно задержан участниками незаконных вооруженных формирований. Злоумышленники пытались «выбить» из него признание в якобы подготовке к совершению диверсии во временно оккупированном Луганске. В обмен на его освобождение требовали от мужчины негласно сотрудничать с так называемой «МГБ ЛНР». После отказа украинца от «предложения», ему нанесли тяжелые телесные повреждения и оставили без сознания в лесу. Впоследствии мужчине удалось попасть на подконтрольную украинской власти территорию Луганщины, где ему была оказана медицинская помощь.

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СБУ еще раз предупреждает, что в поле зрения представителей незаконных вооруженных формирований, подконтрольных спецслужбам РФ, может попасть любой гражданин нашего государства.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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