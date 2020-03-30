Рада не смогла утвердить поправки в госбюджет

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Верховная рада Украины не смогла утвердить изменения в госбюджет, связанные с последствиями распространения COVID-19

Верховная рада Украины в понедельник, 30 марта, не смогла набрать достаточного количества голосов, чтобы утвердить назначение нового министра финансов и изменения в бюджет страны с целью борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает Наталья Зинец в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Депутаты должны были назначить бывшего заместителя министра финансов Сергея Марченко на пост министра финансов вместо подавшего в отставку Игоря Уманского.

А предложения по изменению госбюджета 2020 года теперь будут направлены обратно в специальный парламентский комитет.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде подготовили законопроект № 3275, согласно которому в Украине из-за карантина хотят расширить количество «единщиков», ввести новый режим работы на предприятиях и освободить от НДС импорт медицинских аппаратов и лекарств.