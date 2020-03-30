ЕС выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с COVID-19
ЕС приветствует меры, принимаемые украинским правительством в борьбе с распространением COVID-19, и выделяет Украине 80 млн грн
Европейский Союз выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте Представительства Европейского Союза в Украине, информирует enovosty.com/news.
В сообщении говорится, что Украина, которая продолжает страдать от агрессии со стороны РФ, теперь подвергается влиянию пандемии COVID-19 во всех сферах жизнедеятельности. ЕС приветствует меры, принимаемые украинским руководством страны в целях предотвращения распространения коронавируса. Первый пакет финансовой поддержки для Украины будет в размере около 80 млн евро.
Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи отметил, что ЕС помогает Украине в эти тяжелые времена. ЕС поддерживает Украину в реализации необходимых мер по защите бизнеса и сохранению рабочих мест.
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