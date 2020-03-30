ЕС выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с COVID-19

Главная » Последние новости » Новости общества » ЕС выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с COVID-19 ЕС выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с COVID-19

Закрыть Отправить

ЕС приветствует меры, принимаемые украинским правительством в борьбе с распространением COVID-19, и выделяет Украине 80 млн грн

Европейский Союз выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте Представительства Европейского Союза в Украине, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что Украина, которая продолжает страдать от агрессии со стороны РФ, теперь подвергается влиянию пандемии COVID-19 во всех сферах жизнедеятельности. ЕС приветствует меры, принимаемые украинским руководством страны в целях предотвращения распространения коронавируса. Первый пакет финансовой поддержки для Украины будет в размере около 80 млн евро.

Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи отметил, что ЕС помогает Украине в эти тяжелые времена. ЕС поддерживает Украину в реализации необходимых мер по защите бизнеса и сохранению рабочих мест.

Читайте: Богдан Бондаренко рассказал о важности помощи бизнесу в период карантина