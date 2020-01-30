Контрразведка СБУ блокировала нелегальный транзит через Украину комплектующих к бронированной техники

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Во Львовской области контрразведка СБУ блокировала нелегальный транзит через Украину комплектующих к бронированной техники

На Львовщине контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали незаконное перемещение через государственную границу товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному экспортному контролю, информирует enovosty.com/news.

Оперативники и следователи СБУ установили, что противоправный механизм наладили частный предприниматель из Львова и гражданин Европейского Союза. Злоумышленники нелегально ввозили из одной из постсоветских стран комплектующие к военной технике для продажи за границу. Незаконно ввезенный товар они хранили на складах во Львове.

По оперативной информации, комплектующие предназначались для стран, на вооружении которых находится военная техника советского образца. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели ряд обысков в местах хранения товаров военного назначения и изъяли контрабандную технику (двигатели, гидроамортизаторы и генераторы к бронетехнике, электронные системы для танков и т.д). Продолжаются следственные действия. Мероприятия по блокированию противоправного механизма происходили под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области.