В Нацполиции рассказали об эффективности запуска проекта «Полицейский офицер общины»

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Председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что одним из самых успешных проектов прошлого года стал «Полицейский офицер общины»

Председатель Нацполиции Игорь Клименко во время итогового совещания по результатам деятельности подразделений полиции в течение 2019 года сообщил, что одним из самых успешных проектов прошлого года стал «Полицейский офицер общины», который реализуется в сотрудничестве с международными партнерами, информирует enovosty.com/news.

Проект внедрен в семи областях страны и охватывает 206 объединенных территориальных общин, в которых проживает 1,7 миллиона человек.

Сейчас уже эффективно работает 251 полицейский офицер общины. Игорь Клименко отметил, что именно полицейский офицер общины является важнейшим элементом углубления сотрудничества полиции с местными общинами.

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«Представители местной власти заинтересованы в предоставлении качественных полицейских услуг и создании безопасной среды. Это касается не только сел, поселков и небольших городов. В частности, недавно ко мне обратился мэр одного из городов областного значения и предложил помощь в открытии полицейской станции. Поэтому запланировано увеличение количества офицеров общин и внедрение проекта «Полицейский офицер общины» в городах областного значения», — сказал Игорь Клименко.