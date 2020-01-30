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В Нацполиции рассказали об эффективности запуска проекта «Полицейский офицер общины»

Главная » Последние новости » Новости общества » В Нацполиции рассказали об эффективности запуска проекта «Полицейский офицер общины»
 
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Председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что одним из самых успешных проектов прошлого года стал «Полицейский офицер общины»

Председатель Нацполиции Игорь Клименко во время итогового совещания по результатам деятельности подразделений полиции в течение 2019 года сообщил, что одним из самых успешных проектов прошлого года стал «Полицейский офицер общины», который реализуется в сотрудничестве с международными партнерами, информирует enovosty.com/news.

Проект внедрен в семи областях страны и охватывает 206 объединенных территориальных общин, в которых проживает 1,7 миллиона человек.

В Нацполиции рассказали об эффективности запуска проекта «Полицейский офицер общины»

Сейчас уже эффективно работает 251 полицейский офицер общины. Игорь Клименко отметил, что именно полицейский офицер общины является важнейшим элементом углубления сотрудничества полиции с местными общинами.

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«Представители местной власти заинтересованы в предоставлении качественных полицейских услуг и создании безопасной среды. Это касается не только сел, поселков и небольших городов. В частности, недавно ко мне обратился мэр одного из городов областного значения и предложил помощь в открытии полицейской станции. Поэтому запланировано увеличение количества офицеров общин и внедрение проекта «Полицейский офицер общины» в городах областного значения», — сказал Игорь Клименко.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 578

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