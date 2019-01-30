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Ученые рассказали, как выбрать богатого мужа по рукам

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые рассказали, как выбрать богатого мужа по рукам
 
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Ученые из Англии выяснили, что отличает успешных мужчин.

Специалисты Кембриджского университета провели эксперимент, участники которого были биржевые брокеры из Лондона. Ученые изучали их физические параметры, а также успехи, которые они добились в сфере финансов, информирует enovosty.com/news.

Среди участников были люди, чьи гонорары были выше почти в 11 раз по сравнению с остальными их коллегами. Ученые выяснили, что все эти люди имели одну характерную особенность, которая выделяла их среди других — это безымянный палец, который был равен указательному.

Британские ученые советуют девушкам при выборе потенциального мужа обращать внимание на эту особенность. Они уверены, что все обладатели такого безымянного пальца обреченны быть успешными, влиятельными и обеспеченными.


Автор: Катерина Лукьянчук
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