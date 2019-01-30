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Назвали возраст абсолютного счастья человека

Главная » Последние новости » Новости общества » Назвали возраст абсолютного счастья человека
 
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В ходе исследования ученые выяснили, что в 23 и 69 лет люди испытывают пик счастья.

Специалисты объяснили, что в 23 года люди находятся в эйфории от молодости. Они в предвкушении светлого будущего. В этом возрасте человеку кажется, что жизнь полна приключений, его переполняет решимость и энтузиазм. Психологи уверенны, что в этом возрасте нужно сделать все, чтобы исполнить свои мечты. С возрастом появляются неосознанные страхи, и редко кто хочет менять кардинально свою жизнь. Ученые советуют менять в жизни то, что не устраивает, чтобы потом не жалеть об ушедших годах, информирует enovosty.com/news.

А вот второй период пика счастья наступает в 69 лет. Люди радуются, что они снова свободны и могут больше времени уделять любимому делу, а также наслаждаться результатами своего труда.


Автор: Катерина Лукьянчук
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