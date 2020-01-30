Коррупция, война на Донбассе и засилье олигархов — главные препятствия на пути развития Украины (опрос)

Главная » Последние новости » Новости общества » Коррупция, война на Донбассе и засилье олигархов - главные препятствия на пути развития Украины (опрос) Коррупция, война на Донбассе и засилье олигархов - главные препятствия на пути развития Украины (опрос)

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Самым большим тормозом реформ респонденты назвали олигархов и чиновников.

Более двух третей жителей Украины считают главным препятствием на пути к развитию страны коррупцию и вооружённый конфликт на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого фондом «Демократические инициативы» имени И. Кучерива. Его результаты опубликованы на сайте организации.

«Граждане Украины считают главными проблемами, которые больше мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну в Донбассе (69%) и засилье олигархов в экономике (31%), — говорится в тексте.

Также среди проблем украинцы выделили недостаток профессионалов во власти (25%) и выезд трудоспособного населения из страны (25%). 17,3% считают большой проблемой популизм политиков, а 12,2% — пассивность гражданского общества.

Среди первоочередных реформ названы антикоррупционная реформа, реформа здравоохранения и пенсионная. Однако на вопрос: какие реформы новая власть начала успешно осуществлять больше половины -50,9% ответили — ни одной.

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Согласны уступить государству долю прав и свобод в обмен на собственное благосостояние 33% граждан, 42% с этим не согласны и ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности. Восточный регион отличается тем, что его жители готовы уступить долю прав и свобод в обмен на благосостояние — 42% против 31% тех, кто на это не согласен.

Большинство граждан — 52% считают, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины. В то же время каждый пятый украинец (20,3%) считает, что авторитаризм может быть лучше демократии. Среди регионов отличается Восток Украины, где предпочитают демократическое устройство лишь 37%, а для 30% не имеет разницы, демократический режим или нет.