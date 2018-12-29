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Звезды гаснут тихо: Известные люди, которые ушли из жизни в 2018 году

Главная » Последние новости » Новости общества » Звезды гаснут тихо: Известные люди, которые ушли из жизни в 2018 году
 
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Перед Новым годом принято подбивать итоги — хорошие или плохие. Кроме того, это время для того, чтобы вспомнить о тех людях, которые уже не будут с нами в 2019….

15 января. Долорес О’Риордан (46), информирует enovosty.com/news.

Вокалистка The Cranberries рано покинула нас. Изначально причины смерти артистки не раскрывались, их называли «необъяснимимы», но «не подозрительными». Позже Издание The Independent написало о том, что певица утонула в ванне гостинницы, пребывая в состоянии сильного опьянения. Вокалистку похоронили на кладбище в родном Баллибрикене в Ирландии.

Звезды гаснут тихо: Известные люди, которые ушли из жизни в 2018 году

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25 января, Людмила Сенчина (67)

Людмила Сенчина родилась в Николаевской области. Она была настоящей принцессой со сказочным вокалом. Популярность ей принесла песня Золушки.

27 января, Феодор Ингвар Кампрад (91)

Звезды гаснут тихо: Известные люди, которые ушли из жизни в 2018 году

Когда Феодор Кампраду, родившемуся на юге Швеции, было всего лишь 17 лет, он стал основателем собственной компании IKEA. Сегодня её знают во всем мире.

31 января, Леонид Каденюк (67)

Звезды гаснут тихо: Известные люди, которые ушли из жизни в 2018 году

Великий украинец Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, на Буковине. В 1995 году космонавт Леонид Каденюк полетел в открытый космос. Благодаря ему гимн Украины звучал в открытом космосе. Сердце великого украинца остановилось во время утренней пробежки от сердечного приступа.

14 марта, Стивен Хокинг (76)

Мегагениальный физик и космолог известен всем, даже тем, кто не очень интересуется физикой. Он много лет боролся за жизнь, популизировал науку и отличался отменным чувством юмора.

20 апреля, Avicii, (28 лет)

Шведский диджей ушел из жизни очень рано. Один из самых высокооплачиваемых диджеев мира в последнее время страдал от алкогольной зависимости и имел много проблем со здоровьем.

7 июля, Левко Лукьяненко (90)

В этом году Украина перенесла большую утрату. В 90 лет их жизни ушел настоящий патриот, украинский националист, диссидент времен СССР, Герой Украины Левко Лукьяненко

18 августа, Кофи Аннан (80)

Экс-генсек ООН, лауреат Нобелевской премии мира при жизни получил большое количество премий, в частности — Нобелевскую премию мира в 2001 году и Вестфальскую премию мира в 2008-м.

25 августа, Джон Маккейн (81)

Звезды гаснут тихо: Известные люди, которые ушли из жизни в 2018 году

Символ США, настоящий мужчина и близкий друг Украины — всё это сенатор Джон Маккейн, с которым ушла эпоха. Это огромнейшая утрата и для Соединенных Штатов Америки и для всего мира.

6 сентября, Берт Рейнолдс (82)

Звезды гаснут тихо: Известные люди, которые ушли из жизни в 2018 году

Главный актер 70-х годов прошлого века, секс-символом эпохи, самой высокооплачиваемый актер Голливуда своего времени также ушел их жизни в прошлом году. Зрители разных стран знают его по многим культовым кинолентам.

1 октября, Шарль Азнавур (94)

Его признали лучшим эстрадным исполнителем прошлого века. Гениальный музыкант записал около 1,3 тыс. песен и больше сотни альбомов! Шарль Азнавур творил совместно с Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго.

6 октября, Монсеррат Кабалье (85)

Еще одна огромная утрата для мира музыки — великая оперная певица, которая по праву называлась эталоном виртуозного пения бельканто.

26 октября. Николай Караченцов (73)

Легенда театра и кино навсегда останется в памяти людей, которые хоть раз увидели его игру на сцене или на голубом экране. Харизмаичный, сильный и яркий — таких не забывают никогда.

8 декабря. Людмила Алексеева (91)

Звезды гаснут тихо: Известные люди, которые ушли из жизни в 2018 году

Старейшая правозащитница и одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева прожила длинную и непростую, но очень полную жизнь. Без неё мир бы был другим…


Автор: Оксана Ельченко
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