В Минэкологии подсчитали количество туристов, посетивших Чернобыльскую зону

Главная » Последние новости » Новости общества » В Минэкологии подсчитали количество туристов, посетивших Чернобыльскую зону В Минэкологии подсчитали количество туристов, посетивших Чернобыльскую зону

Закрыть Отправить

В 2018 году зону отчуждения в Чернобыле посетили с туристической целью 63 тысячи человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

«Поток туристов увеличивается. В 2014 году зону отчуждения посетили более 8 тысяч туристов. В 2016 году – примерно 36 тысяч. А в 2018 году – 63 тысячи», – подчеркнули в министерстве экологии и природных ресурсов.

По подсчетам министерства, поступления от туристических услуг за 2018 год составляют 39 миллионов гривен.