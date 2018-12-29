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В Минэкологии подсчитали количество туристов, посетивших Чернобыльскую зону

Главная » Последние новости » Новости общества » В Минэкологии подсчитали количество туристов, посетивших Чернобыльскую зону
 
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В 2018 году зону отчуждения в Чернобыле посетили с туристической целью 63 тысячи человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

«Поток туристов увеличивается. В 2014 году зону отчуждения посетили более 8 тысяч туристов. В 2016 году – примерно 36 тысяч. А в 2018 году – 63 тысячи», – подчеркнули в министерстве экологии и природных ресурсов.

По подсчетам министерства, поступления от туристических услуг за 2018 год составляют 39 миллионов гривен.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 87

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