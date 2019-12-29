Ученые нашли в Китае останки неизвестного вида динозавров

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Международная группа исследователей открыла новый вид динозавров. Останки древней рептилии были обнаружены в китайской провинции.

Группа зарубежных и китайских археологов нашли в китайском регионе Хэбэй кости неизвестного до сих пор динозавра. Об этом сообщает Китайский университет геологических наук, информирует enovosty.com/news.

Ученые считают, что древнее животное существовало на Земле в раннемеловом периоде. На данный момент новому виду присвоили название Xunmenglong yingliangis.

Обнаруженные кости свидетельствуют, что динозавр был небольшим – не выше 60 сантиметров. Ученые утверждают, что у него была относительно длинная и гибкая шея. Наличие же острых зубов говорит о том, что древний ящер был довольно агрессивным хищником, несмотря на свои небольшие габариты.

Напомним, что в ноябре текущего года международная группа ученых нашла еще одни странные останки динозавров. На окаменелостях четко прослеживались фрагменты перьев. Ученые считают, что протоперьевые динозавры жили на планете 118 млн лет назад.

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