Синоптики объявили в Украине первый уровень опасности

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Из-за гололеда в Украине объявлен первый (желтый) уровень опасности.

ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, заявила, что сегодня на многих дорогах ожидается гололед. Это и послужило причиной объявления первого уровня опасности, информирует enovosty.com/news.

Скользкими дороги будут практически во всех регионах Украины, кроме южных. Подобная ситуация ожидается не только сегодня, но и завтра, 30 декабря.

На протяжении сегодняшнего дня ожидается от -3 до +2 градусов. В южных областях возможно потепление до +5. Холоднее всего 29 декабря будет в Карпатах. На высокогорье ожидается мороз до -11 градусов.

Воскресенье в большинстве областей будет снежным. В некоторых регионах снег будет сочетаться с дождем. В столице сегодня днем осадки постепенно прекратятся. Воздух в Киеве прогреется максимально только до +1.

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Напомним, что нынешний декабрь войдет в историю как самый теплый. С 1881 года не было зафиксировано более теплого последнего месяца года. Уникальным оказался и весь 2019 год. Средняя температура достигла отметки 10,6 градусов, что на 2,9 выше нормы.