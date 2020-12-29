Олег Голубенко: «Любые инициативы, направленные на закупку украинских самолетов, являются позитивными»

Главная » Последние новости » Новости общества » Олег Голубенко: "Любые инициативы, направленные на закупку украинских самолетов, являются позитивными" Олег Голубенко: "Любые инициативы, направленные на закупку украинских самолетов, являются позитивными"

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Президент Украины Владимир Зеленский для поддержания авиационной отрасли планирует создать в Украине новую авиакомпанию, которая будет пользоваться самолетами государственного предприятия «Антонов»

С вопросом относительно эффективности данной инициативы для авиационной отрасли Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что любые инициативы, которые направлены на закупку произведенных в Украине самолетов, являются очень позитивными

«Вопрос состоит в том, кто это будет делаться. Если это будет частная компания с определенными государственными гарантиями и преференциями, то тогда результат будет. Если это будет государственная компания, то слабо верится в эффективность государственного управления и государственного менеджмента. Если это, конечно, не какая-то долгосрочная перспектива, направленная на стратегическое развитие с возможностью ее приватизации на прозрачных условиях с привлечением внутренних либо внешних инвесторов», — сообщает Олег Голубенко