В Украине увеличится пособие по безработице

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В Украине максимальный уровень пособия по безработице увеличится на 380 грн

В пресс-службе Государственной службы занятости сообщили, что с 1 декабря уровень максимального пособия по безработице поднимется на 380 грн до 8408 грн из-за увеличения прожиточного минимума , информирует enovosty.com/news.

В сообщении отмечается, что уровень минимальной помощи по безработице не изменится. Согласно данным центра занятости, на начало ноября этого года пособие по безработице в Киеве получали 7327 человек.

В частности, минимальное пособие в размере 610 гривен получал 381 безработный, в сумме 1630 гривен — 223 человека, а максимальное пособие в размере 8028 грн — 3520 человек.

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Как сообщалось ранее, в первом квартале текущего года уровень безработицы в нашей стране увеличился до 9,2%, а уже во втором квартале — упал до 7,8%.