В Украине увеличилось количество мошеннических звонков: как уберечься от телефонных аферистов

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В Украине увеличилось количество мошеннических звонков, целью которых является получение информации о банковских картах.

Мошенники прикидываются сотрудниками банков и пытаются обвинить людей в том, что те якобы сняли деньги с забытой в банкомате чужой кредитной карты. При этом аферисты выведывают у доверчивых граждан личную информацию: дату рождения, номер карты и даже CVV коды, информирует enovosty.com/news.

Для того, чтобы уберечься от мошенников, эксперты советуют любые предложения от банка перепроверять исходящим звонком по номеру, указанному на обратной стороне банковской карты.

Чтобы не стать жертвой банковских и телефонных мошенников, достаточно следовать одному правилу: «не вестись» на входящие звонки. По какому бы вопросу вам ни звонили менеджеры (от рекламы потребительских кредитов до срочного уведомления о блокировке карты), лучше сказать спасибо и перезвонить в банк самому.

И необязательно перезванивать с того же самого телефона, на который вам звонили. Возможно, что где-то уже подключились к линии и перехватывают ваши звонки. Более того, сам номер лучше набирать вручную, поскольку мошенники могут использовать переадресацию звонков. Аферисты используют возможности IP-телефонии, чтобы звонить с номеров, идентичных банковским.

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Эксперты отмечают, что ни в коем случае нельзя доверять собеседнику, если тот требует назвать номер карты, трёхзначный CVV код или код из СМС. Их запрещено озвучивать кому бы то ни было, в том числе сотрудникам банка. Также должно насторожить большое количество наводящих вопросов в начале разговора.

Если вы поняли, что стали жертвой мошенника, немедленно перезвоните в банк на «горячую линию», чтобы заблокировать банковскую карту.