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В Нацбанке рассказали о состоянии безналичных расчетов в Украине

Главная » Последние новости » Новости общества » В Нацбанке рассказали о состоянии безналичных расчетов в Украине
 
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В пресс-службе Нацбанка сообщили, что в Украине существенно выросло число бесконтактных и токенизированных платежных карт

В пресс-службе Национального банка Украины сообщили, что с начала текущего года количество платежных карт в Украине увеличилось на 70%, информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке отметили, что количество бесконтактных и токенизированных платежных карт продолжает стремительно увеличиваться. Количество бесконтактных карт выросло до 6,7 млн шт, а токенизированных — до 1,9 млн шт.

В Нацбанке рассказали о состоянии безналичных расчетов в Украине

Согласно существующей информации, безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизованных карт составили 33% от общего количества операций с картами в торговых сетях.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 14

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