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Стало известно, что необходимо делать украинцам для достижения целей устойчивого развития

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Руководитель программы развития ООН по достижению целей устойчивого развития рассказал, что украинцам необходимо делать для достижения целей устойчивого развития

Руководитель программы развития ООН по достижению целей устойчивого развития Мустафа Саит-Аметов сообщил, что наше общество должно быть таким, чтобы быть в состоянии побороть существующие кризисы и не создавать новых, информирует enovosty.com/news.

Мустафа Саит-Аметов подчеркнул, что речь идет не только об окружающей среде, но и об экономике, финансах и социальном развитии. Отвечая на вопрос относительного того, что украинцы прямо сейчас могут делать для достижения целей устойчивого развития, руководитель программы ООН сообщил, что можно, например, повышать энергоэффективность в жилом секторе

Стало известно, что необходимо делать украинцам для достижения целей устойчивого развития

В частности, совладельцы многоквартирного дома все вместе отвечают за то, в каком состоянии находится дом и сколько они денег платят за тепло в отопительный сезон.

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В то же время, Мустафа Саит-Аметов подчеркнул, что для того, чтобы что-то реализовывать необходимо знать о существующих программах. Поэтому сейчас ПРООН реализовывает проект «Электронная учеба для целей устойчивого развития». Планируется запуск трех онлайн-курсов, которые будут доступны всем украинцам.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 36

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