СБУ блокировала нелегальную добычу полезных ископаемых

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала нелегальную добычу полезных ископаемых СБУ блокировала нелегальную добычу полезных ископаемых

Закрыть Отправить

Сотрудники СБУ блокировали нелегальную добычу полезных ископаемых

СБУ блокировала нелегальную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах на Буковине. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

Представители частной строительной компании незаконно добывали песок и песчано-гравийную смесь в карьере близ реки Прут. Никаких специальных разрешений и лицензий на пользование недрами дельцы не имели. Нелегально добытые ископаемые подрядчики планировали использовать, в частности, при строительстве объектов социальной сферы.

По предварительным оценкам, стоимость нанесенного государству ущерба составляет около девяноста миллионов гривен. Кроме того, незаконный промысел рядом с руслом реки не только наносил вред окружающей среде, но и создавал угрозу жизни и здоровью людей.

Читайте: Associated Press: В Германии сотрудники Amazon объявили забастовку, требуя повышения зарплаты в "Черную пятницу"

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли спецтехнику и грузовые автомобили, которые были задействованы во время нелегальных работ. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.