Минсоцполитики планирует предоставить возможность женщинам кормить младенцев на работе

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Министерство социальной политики планирует предоставить возможность женщинам кормить младенцев на работе

Заместитель министра социальной политики Сергей Нежинский сообщил, что Минсоцполитики планирует предоставить женщинам право кормить младенцев на работе , информирует enovosty.com/news.

Нежинский подчеркнул, что внесенные предложения по вопросам гендерного равенства сейчас находятся на рассмотрении в комитете Верховной Рады.

Одним из внесенных предложений является предоставление мужчинам права по уходу за ребенком. И другим изменением является предоставление матерям права иметь перерывы на работе для кормления младенцев в специальных местах.

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