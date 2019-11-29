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Минсоцполитики планирует предоставить возможность женщинам кормить младенцев на работе

Главная » Последние новости » Новости общества » Минсоцполитики планирует предоставить возможность женщинам кормить младенцев на работе
 
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Министерство социальной политики планирует предоставить возможность женщинам кормить младенцев на работе

Заместитель министра социальной политики Сергей Нежинский сообщил, что Минсоцполитики планирует предоставить женщинам право кормить младенцев на работе , информирует enovosty.com/news.

Нежинский подчеркнул, что внесенные предложения по вопросам гендерного равенства сейчас находятся на рассмотрении в комитете Верховной Рады.

Минсоцполитики планирует предоставить возможность женщинам кормить младенцев на работе

Одним из внесенных предложений является предоставление мужчинам права по уходу за ребенком. И другим изменением является предоставление матерям права иметь перерывы на работе для кормления младенцев в специальных местах.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 36

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