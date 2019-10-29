В столице при осмотре подозрительного авто полицейские обнаружили 4 кг каннабиса
В столице при осмотре подозрительного авто полицейские обнаружили 4 кг каннабиса и 800 гр амфетамина
Столичные полицейские задержали двух наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.
Полицейские остановили подозрительный автомобиль, в салоне которого при осмотре обнаружили 4 килограмма каннабиса и 800 граммов амфетамина.
В дальнейшем в квартирах фигурантов правоохранители обнаружили еще партию наркотиков, среди которых также таблетки «экстази» и галлюциногенные грибы. Вещества направили на экспертизу.
Читайте: В Украине выдали лицензию на производство одного из видов наркотиков
По ценам «черного рынка» стоимость наркотиков составляет около одного миллиона гривен.