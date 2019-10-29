Украина и Всемирный банк запускают Фонд по восстановлению Донбасса

Главная » Последние новости » Новости общества » Украина и Всемирный банк запускают Фонд по восстановлению Донбасса Украина и Всемирный банк запускают Фонд по восстановлению Донбасса

Закрыть Отправить

Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Всемирный банк запускают Фонд по восстановлению Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Всемирный банк запускают Фонд международной партнерской поддержки, целью которого будет реинтеграция и будущее восстановление Донбасса. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время форума RE:Think Invest in Ukraine, информирует enovosty.com/news.

Зеленский отметил, что «обсуждая перспективы восстановления Донбасса, Украина в сотрудничестве со Всемирным банком запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса».

Зеленский призвал всех стать участниками этого проекта

Читайте: Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка

Ранее сообщалось, что в ходе форума Зеленский и Кабмин презентовали Украину для инвесторов. Во время инвестфорума обсуждались пути экономического роста, инвестиционный потенциал и инвестиционные проекты Украины