Украина и Всемирный банк запускают Фонд по восстановлению Донбасса
Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Всемирный банк запускают Фонд по восстановлению Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Всемирный банк запускают Фонд международной партнерской поддержки, целью которого будет реинтеграция и будущее восстановление Донбасса. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время форума RE:Think Invest in Ukraine, информирует enovosty.com/news.
Зеленский отметил, что «обсуждая перспективы восстановления Донбасса, Украина в сотрудничестве со Всемирным банком запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса».
Зеленский призвал всех стать участниками этого проекта
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Ранее сообщалось, что в ходе форума Зеленский и Кабмин презентовали Украину для инвесторов. Во время инвестфорума обсуждались пути экономического роста, инвестиционный потенциал и инвестиционные проекты Украины