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Мировой рекорд: альпинист покорил все «восьмитысячники» за семь месяцев

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Альпинист из Непала установил новый мировой рекорд. Менее чем за семь месяцев Нирмал Пуржа поднялся на 14 «восьмитысячников».

Нирмал Пуржа, альпинист из Непала, побил рекорд. Он поднялся на 14 самых высоких горных вершин менее чем за семь месяцев. Об этом экстремал рассказал на своей странице в Твиттере, информирует enovosty.com/news.

«Миссия выполнена», — написал Пуржа.

Добавим, что на данный момент Нирмалу 36 лет. Последним из «восьмитысячников», на которые он взобрался, стала гора Шишабангма. Вершина находится в центральном регионе Тибета. На нее он поднялся сегодня, 29 октября, в утреннее время. Установление же всего мирового рекорда заняло у Пуржи 189 дней.

До этого времени, мировым рекордсменом по покорению «восьмитысячников» был Ким Чан Хо. Альпинист родом из Южной Кореи. Чтобы покорить все 14 наивысших вершин он потратил 7 лет 10 месяцев и 6 дней. Таким образом Нирмал Пуржа опередил своего соперника более чем на 7 лет.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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