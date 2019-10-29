Генетики обнаружили колыбель всего современного человечества

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Homo sapiens начали расселяться по всей планете 130 тысяч лет назад. Причиной послужили резкие климатические изменения.

Исследователи-генетики обнаружили территорию, являющуюся колыбелью Homo sapiens. Об этом они сообщили в своей статье, обнародованной изданием Nature, информирует enovosty.com/news.

Группа ученых выяснила, что первоначально люди жили на юге от бассейна реки Большого Замбези. Данная территория включала северный регион Ботсваны, а также часть Намибии и Зимбабве.

Чтобы установить этот факт, генетики использовали метод генетической генеалогии. Именно с его помощью они отследили процесс миграции. Во время анализа было изучено 200 митохондриальных геномом людей, живущих в Намибии и Южно-Африканской Республике.

Таким образом, современные люди Homo sapiens первоначально существовали только на юге Африки. Человечество, по словам генетиков, возникло 200 тыс. лет назад. Прожив 70 тыс. лет на этой территории, они постепенно начали мигрировать. Переселение было вынужденным, изменения климата «заставляли» людей искать другую территорию для существования.

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Также в статье сказано, что ранее на территории колыбели всего человечества находились равнины, озера и заболоченные участки. Теперь же на ее месте располагается пустыня Калахари.