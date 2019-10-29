ЕБРР выделит Украине 300 млн евро на восстановление региональных дорог

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Алексей Гончарук подписал меморандум с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию, согласно которому ЕБРР будет финансировать восстановление региональных дорог

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Украине 300 млн евро кредита на восстановление региональных дорог, информирует enovosty.com/news.

Гончарук отметил, что он подписал меморандум с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию. Меморандум содержит условия финансирования украинских региональных дорог. Первый транш составляет 300 млн евро.

Премьер-министр отметил, что ЕБРР будет кредитовать программы областных государственных администраций по восстановлению местных дорог, а восстанавливать дороги начнут с Херсонской области

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Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин планирует увеличить размер Дорожного фонда-2020 до 70 млрд грн.