Минобороны планирует приобрести самолеты Ан-178

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Минобороны планирует приобрести три новых Ан-178

Украина объявила о планах по приобретению трех новых военно-транспортных самолетов Ан-178 для замены устаревшего парка самолетов Ан-26. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В информагенстве Mil.in.ua сообщили, что Минобороны Украины уже подготовило проект контракта с ГП «Антонов» на закупку трех самолетов Ан-178. «Я надеюсь, что мы продолжим увеличивать количество самолетов, заказываемых нашим Министерством обороны», — сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Украинские официальные лица подтвердили, что Украина намерена заменить свой устаревший парк военно-транспортных самолетов советской эпохи после крушения Ан-26Ш в Харьковской области.

25 сентября 2020 года в Харьковской области разбился самолет Ан-26Ш ВВС Украины, на борту которого находились 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета ВВС. Выжил только один человек.

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