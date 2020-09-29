Украина-НАТО: специалист Минобороны будет работать в штаб-квартире НАТО

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Специалист Минобороны будет работать в штаб-квартире НАТО и заниматься военным планированием

И.о. главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев сообщил, что украинский специалист в составе международной военной группы будет заниматься оборонным планированием и координирующей работой, информирует enovosty.com/news.

Толкачев также отметил, что представитель Украины будет работать в тесном сотрудничестве с членами организации. Сейчас эту позицию занимает сотрудник австрийской миссии.

После окончания его полномочий к работе приступит украинец и будет работать в международном секретариате

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Напомним, благодаря Программе расширенных возможностей Украина, не являясь членом НАТО, получила возможность направлять своих специалистов на работу в штаб-квартиру Североатлантического альянса.