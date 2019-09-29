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Сегодня иудеи отмечают Новый год: зачем паломники едут в Умань

Главная » Последние новости » Новости общества » Сегодня иудеи отмечают Новый год: зачем паломники едут в Умань
 
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Согласно календарю иудеев, сегодня – праздник Рош га-Шана. Именно вмести с ним начинается Новый 5780-й год.

С вечера воскресенья, 29 сентября, до понедельника, 1 октября, все, кто исповедуют иудаизм, отмечают Новый год. Согласно религии, именно с этого дня начинается суд над всем существующим в мире, информирует enovosty.com/news.

Особенное значение сегодняшний день имеет для хасидов. Сегодня представители этого течения будут трубить в шофар. Этот звук напоминает им, что необходимо тщательно проанализировать предыдущие 12 месяцев и оценить, насколько много было сделано добра. Также сегодня хасиды традиционно выбрасывают из карманов, все что там завалялось. Делается это возле реки и символизирует прощание со всем плохим.

Сегодня в иудеев принято приветствовать друг друга словами «Хорошего и сладкого года!».

В Умань паломники-хасиды едут на празднования Нового года в связи с тем, что именно в этом городе захоронен цадик Нахман. Считается, что, если евреи, исповедующие течение брацлавских хасидов, проведут сегодняшний день возле его могилы, тогда весь следующий год будет неимоверно счастливым. В 2019 году, по подсчетам пограничников, в Украину праздновать Новый год приехали 40 тыс. представителей этой религии.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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