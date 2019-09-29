Психологи: Как школьнику привить любовь к учебе

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Родители часто ненамеренно совершают ошибки, из-за которых их ребенок перестает любить школу и сам процесс учебы.

Психологи знают, как действовать родителям, чтобы их ребенок с удовольствием посещал учебное заведение, информирует enovosty.com/news.

Во-первых, специалисты советуют избегать негативных высказываний относительно нового учебного года в присутствии ребенка. Недовольство родителей может быть связано как с удорожанием школьной формы, так и нежеланием делать с дочерью или сыном уроки. Подобные заявления провоцируют у школьника, особенно у первоклашек, негативный образ школы.

Во-вторых, не следует требовать от школьника полного погружения в мир знаний. Стоит постепенно прививать любовь к грамматике и чтению. Не нужно также выполнять задания за своего ребенка, так взрослый не даст развиться детской самостоятельности.

В-третьих, лишним и часто становятся внешкольные развивающие занятия. Всестороннее развитие – это хорошо, однако дополнительные кружки должны быть интересны исключительно для школьника.

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В-четвертых, никогда не обсуждайте учителя в присутствии ребенка. Вы можете сделать так, что школьник перестанет уважать наставника. Из-за этого обязательно упадет и успеваемость.