В Украине стартовали международные учения подразделений спецназа «KORD CHALLENGE-2019»

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине стартовали международные учения подразделений спецназа «KORD CHALLENGE-2019» В Украине стартовали международные учения подразделений спецназа «KORD CHALLENGE-2019»

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В Украине стартовали международные учения подразделений спецназа «KORD CHALLENGE-2019», в которых принимают участие легендарное американское спецподразделение «SWAT», спецназ МВД Румынии «SIAS» и бригада полиции специального назначения «FULGER»

На Киевщине стартовали соревнования подразделений спецназа «KORD CHALLENGE-2019», — сообщает пресс-служба Нацполиции на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

«С каждым годом в них участвуют все больше команд. На сегодня в соревнованиях примут участие более двух десятков команд из силовых ведомств нашей страны и три зарубежные — спецподразделение «SWAT» Департамента полиции города Хьюстон (США), бригада полиции специального назначения «FULGER» и спецназ МВД Румынии «SIAS», — сообщил заместитель председателя Нацполиции Алексей Руденко.

Участников соревнований ожидают серьезные испытания. Сначала они будут проходить полосу препятствий, после которой участники соревнований будут соревноваться в огневой сноровке

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