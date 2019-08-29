Соучредитель Alibaba: В будущем люди будут работать три дня в неделю и четыре часа в день

Главная » Последние новости » Новости общества » Соучредитель Alibaba: В будущем люди будут работать три дня в неделю и четыре часа в день Соучредитель Alibaba: В будущем люди будут работать три дня в неделю и четыре часа в день

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Из-за технологического прогресса в будущем существенно измениться график работы среднестатистического человека. К такому выводу пришел сооснователь Alibaba.

На Всемирной конференции искусственного интеллекта, проходящей в Шанхае, Джек Ма, один из основателей Alibaba Group Holding Ltd, заявил, что вскоре люди будут работать намного меньше. По его мнению, причиной этому послужит технологический процесс, информирует enovosty.com/news.

Благодаря роботам люди в недалеком будущем смогут тратить на работу около 12 часов в неделю. Проработав три дня по четыре часа, человек сможет успевать все.

Однако для того, чтобы такой трудовой режим стал реальностью, по словам Ма, следует начать изменять систему образования. По его мнению, она сейчас работает для промышленного периода, а не для высокотехнологического. В будущем люди должны быть более креативными, готовить к этому их следует уже сейчас, уверен бизнесмен.

На одной сцене с Джеком Ма выступал также Илон Маск. Миллиардера полностью согласился со словами своего коллеги. Маск добавил, что теперешняя образовательная система – самая плохая за всю историю, а лекции – неудачное изобретение человечества.

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