Илон Маск спрогнозировал новую глобальную проблему для человечества

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Миллиардер считает, что вскоре человечество столкнется с демографическим коллапсом.

Основатель SpaceX Илон Маск во время конференции искусственного интеллекта в Шанхае озвучил главную проблема человечества на ближайшие 20 лет. По его мнению, вскоре мы столкнемся с демографическим коллапсом, информирует enovosty.com/news.

Илон заявил, что его очень волнует вопрос низкой рождаемости. Он признался, что не поддерживает мнение, что на Земле очень много людей. Макс назвал такой взгляд устаревшим.

Миллиардер считает, что сейчас в семьях рождается очень мало людей. Он назвал эту проблему одну из ключевых на ближайшие 20 лет и назвал ее демографическим коллапсом.

На конференции также присутствовал соучредитель корпорации Alibaba Джек Ма. Он поддержал заявление своего коллеги и отметил, что высокая рождаемость сейчас наблюдается лишь в Китае. И Ма, и Маск сошлись во мнении, что в ближайшее время количество людей будет резко сокращаться.

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Илон Маск во время конференции призвал общественность обратить внимание и на эту проблему.