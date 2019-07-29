The Washington Post: У Украины появился экстраординарный шанс все изменить

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У Украины появился экстраординарный шанс стабилизировать ситуацию в стране и укрепить независимость от России

Украинская власть неоднократно теряла шансы стабилизировать ситуацию в стране и укрепить независимость от России. Теперь у страны появился экстраординарный шанс, — сообщает The Washington Post , информирует enovosty.com/news.

21 июля разочарованные избиратели своим голосованием заменили более 60% Верховной Рады. Главной победительницей стала политсила нового президента Украины Владимира Зеленского. Его партия, наполненная новыми кандидатами, получила абсолютное парламентское большинство и теперь является первой политической силой, которая смогла это сделать с 1991 года

Зеленский теперь имеет необычайную возможность выполнить свои обещания: прекратить войну с поддерживаемыми Россией сепаратистами, бороться с коррупцией и улучшить состояние экономики. Зеленский может изменить свою страну и обеспечить ей процветание, если будет использовать свой беспрецедентный авторитет для проведения давно назревших правовых, институциональных и экономических реформ. Однако, он должен действовать быстро.

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Трудно переоценить масштабы коррупционной проблемы Украины. Реформы, разработанные экспертами и поддерживаемые правительствами западных стран и Международным валютным фондом, неоднократно блокировались. Зеленский может показать, что его правительство будет другим, настаивая на судебной реформе и поддержав антикоррупционный суд.

Зеленский сообщает, что ему необходимо заключить новое соглашение с МВФ. Многое еще предстоит сделать: запустить рынок земли в Украине и провести приватизацию 3500 государственных компаний. Решением этих вопросов Зеленский сможет убедить западные компании в том, что в Украину наконец-то стоит инвестировать.

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Соединенные Штаты, поддерживающие суверенитет Украины, должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине. А Зеленский и его политсила должны сделать все возможное, чтобы Украина добилась успеха.