На столичном железнодорожном вокзале кинологи провели тактические учения (ВИДЕО)

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На столичном железнодорожном вокзале кинологи провели тактические учения

На столичном железнодорожном вокзале кинологи провели тактические учения. Начальник кинологической службы полиции Киева Николай Куцук рассказал, что к поиску взрывчатки и оружия привлекались служебные собаки породы немецкая овчарка и бельгийская овчарка малинуа, информирует enovosty.com/news.

«Обучения подобного рода являются крайне необходимыми, ведь они готовят нас к реальным ситуациям.

Поэтому мы пытались создать условия, максимально приближенные к настоящим, чтобы в случае опасности знать как действовать. И мы отрабатывали вымышленное сообщение о подозрительной сумке, а кинолог со служебной собакой осмотрел пакет на предмет взрывчатых веществ или предметов.

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Также по сценарию учений в зале ожидания сидел условный злоумышленник с оружием и взрывчаткой, на которого мгновенно отреагировала служебная собака и своим поведением привлекла внимание полицейского».