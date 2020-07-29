На столичном железнодорожном вокзале кинологи провели тактические учения (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

29.07.2020 г.
16:46Кабмин одобрил "пилот" по внедрению единого э-билета на транспорт
16:41Фото дня: Сегодня день Сил спецопераций ВСУ: как героев поздравили в Сети
16:19На столичном железнодорожном вокзале кинологи провели тактические учения (ВИДЕО)
16:01В правительстве рассказали, что даст Украине "открытое небо" с ЕС
15:40Под Житомиром археологи обнаружили клад времен Древнего Рима
11:30В Минздраве сделали важное заявление о работе школ
28.07.2020 г.
23:20На побережье Азовского моря после шторма появилось множество медуз (ВИДЕО)
Все новости общества

Аналитика

29.07.2020

Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины

Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины
Почему захват автобуса в Луцке выглядит как плохо срежиссированный сценарий и почему вся рать Авакова с собаками, дронами и Антоном Геращенко оказываются ...
28.07.2020

Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ

Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Украина опять, как нынче модно говорить, не в тренде, а говоря по-нашему - на задворках европейской цивилизации, в данном случае в вопросах борьбы с ...
24.07.2020

Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации

Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Новый виток армяно-азербайджанского конфликта выглядит более чем странным, поскольку в корне отличается от хорошо доселе известного сценария вооруженного ...

Последние новости

29.07.2020 г.
17:26 Для борьбы с пандемиями важно пересмотреть отношение с природой, - The Guardian
16:46 Кабмин одобрил "пилот" по внедрению единого э-билета на транспорт
16:41 Фото дня: Сегодня день Сил спецопераций ВСУ: как героев поздравили в Сети
16:19 На столичном железнодорожном вокзале кинологи провели тактические учения (ВИДЕО)
16:01 В правительстве рассказали, что даст Украине "открытое небо" с ЕС
15:40 Под Житомиром археологи обнаружили клад времен Древнего Рима
15:39 Беларусь объявила о задержании 33 российских боевиков из ЧВК Вагнера
15:30 Как восстановить иммунитет после COVID-19 - советы врачей
15:21 Армяно-азербайджанский конфликт приобретает международный характер: Турция направила свои войска в Азербайджан (ВИДЕО)
15:02 Кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году
15:00 Британская армия получила первые бронированные машины ARES (ВИДЕО)
13:54 Суд с Ефремовым перенесли. Суть ситуации
13:40 В Киеве любители экстрима прыгали в Днепр прямо с крыши вагона метро (ВИДЕО)
13:20 В Китае начались ходовые испытания одного из крупнейших боевых кораблей - УДК проекта 075
13:00 Дизельгейт: Volkswagen выплатил американским водителям почти 10 млрд долларов
12:40 Британская армия модернизирует свои бронированные машины Foxhound
12:37 Стало известно, почему высокие мужчины чаще заражаются коронавирусом
12:18 Полезная информация о квалифицированной юридической помощи физическим лицам
12:06 Стало известно, кто может заменить Кучму
11:55 Эрдоган показал миру, что Путин уже не тот опасный и всесильный президент
11:30 В Минздраве сделали важное заявление о работе школ
11:11 "Тишина" на Донбассе: В ОБСЕ назвали количество нарушений в первый день
10:43 Раскрыта связь собственницы «Конкорд Банка» Елены Соседки-Мишаловой с игорным бизнесом и Россией - расследование СМИ
10:07 В Африке уничтожены российские ЗРПК «Панцирь-С1»
09:42 "Жил" в Китае: Ученые удивили информацией о "предке" коронавируса
09:33 В Европе заявили о новой волне коронавируса
08:40 В СНБО пообещали "неожиданный" ответ на учения РФ у украинских границ
08:27 США и РФ начали ядерные переговоры
08:24 Война на Донбассе: сохраняется "тишина"
07:30 Во Франции стартовала сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора ITER
07:15 В США создали детектор мгновенного обнаружения COVID-19
28.07.2020 г.
23:20 На побережье Азовского моря после шторма появилось множество медуз (ВИДЕО)
23:00 На похороны сына крымского татарина пришли тысячи людей, ФСБ не позволила отцу проститься с ребенком
20:58 Корабль Илона Маска Сrew Dragon возвращается на Землю: подробности
20:48 Российские Миг-31 поставят на бесконечную "реанимацию", - Злой Одессит
20:13 Стало известно, в каких областях нельзя ослаблять карантин
19:59 Дональда Трампа-младшего заблокировали в Twitter за дезинформацию о COVID-19
19:49 Российские истребители Су-27 нарушили воздушное пространство Финляндии
19:19 Киберполиция разоблачила киберпреступника в продаже учетных записей пользователей интернет
18:59 Сеть шокировало видео с "подводным монстром"
18:49 Евросоюз продлевает закрытие внешних границ: подробности
18:19 Турция развернула на ливийской авиабазе аль-Ватия РЭБ «KORAL», - Злой Одессит
17:59 На Аляске все чаще стали находить доисторических животных, - Reuters
17:49 Украина, Польша и Литва создали «Люблинский треугольник»
17:29 В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа (ФОТО)
16:59 В Украине объявлено штормовое предупреждение
16:48 Франция готовится ко второй волне COVID-19, - Fox News
16:27 На Одесчине полиция проводит спецоперацию "Перехват" (ВИДЕО)
15:57 Военным передали два обновленных танка "Булат"
15:33 Стоимость золота увеличилась до исторического максимума
15:15 Алексей Дорошенко: "Для стимулирования экономики нужны кредиты"
15:00 Водоросли атакуют: с пляжа Одессы вывезли 16 грузовиков с водорослями (ФОТО)
14:40 На вооружение НАТО поступил очередной разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix
14:20 У берегов Индии поймали гигантского ската весом 800 кг (ФОТО)
14:00 Ученые выяснили, насколько опасны для здоровых людей бессимптомные носители COVID-19
13:40 Ким Чен Ын объяснил, зачем КНДР разрабатывает ядерное оружие
13:20 Патрульная полиция рассказала о новых антирекордах нарушений ПДД
13:00 В Китае зафиксирована новая вспышка COVID-19: заболели более 100 человек
12:40 На Западной Украине произошло землетрясение: определен источник
12:20 Южная Корея выведет из эксплуатации вертолеты Bell UH-1H. Чем их заменят?
Все новости »

На столичном железнодорожном вокзале кинологи провели тактические учения (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » На столичном железнодорожном вокзале кинологи провели тактические учения (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

На столичном железнодорожном вокзале кинологи провели тактические учения

На столичном железнодорожном вокзале кинологи провели тактические учения. Начальник кинологической службы полиции Киева Николай Куцук рассказал, что к поиску взрывчатки и оружия привлекались служебные собаки породы немецкая овчарка и бельгийская овчарка малинуа, информирует enovosty.com/news.

«Обучения подобного рода являются крайне необходимыми, ведь они готовят нас к реальным ситуациям.

На столичном железнодорожном вокзале кинологи провели тактические учения (ВИДЕО)

Поэтому мы пытались создать условия, максимально приближенные к настоящим, чтобы в случае опасности знать как действовать. И мы отрабатывали вымышленное сообщение о подозрительной сумке, а кинолог со служебной собакой осмотрел пакет на предмет взрывчатых веществ или предметов.

Читайте: На Житомирщине проходят тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой

Также по сценарию учений в зале ожидания сидел условный злоумышленник с оружием и взрывчаткой, на которого мгновенно отреагировала служебная собака и своим поведением привлекла внимание полицейского».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 34

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины
Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Все статьи




Читайте также

На Житомирщине проходят тактические учения 95-й ОДШБр с боевой стрельбой
 Взаимное недоверие между армией РФ и Путиным усугубляется с каждым днем, - Злой Одессит
Киберполиция блокировала деятельность злоумышленника, который "кинул" 50 покупателей
 В США 10-летняя девочка напугала грабителя (ВИДЕО)
СБУ сообщает об информационной агрессии иностранных спецслужб в ОРДЛО
 Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые под предлогом продажи масок обманули граждан на 2 млн грн
Нацполиция задержала угонщика элитных авто (ВИДЕО)
 Нацполиция установила мошенника, который завладел деньгами на лечение детей

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

На популярном украинском курорте нашествие медуз: появились фото с высоты птичьего полета (13948)

Ужин на двоих: французский бульдог смешно копирует своего хозяина (ВИДЕО) (11774)

Стало известно, в каких областях дети пойдут в школы с 1 сентября (6891)

Кто расстреливал украинцев на "военно-полевых трибуналах" Гиркина в Славянске - расследование (4076)

На Днепропетровщине появился необычный "огород" из водяных лилий (ФОТО) (3921)

С августа Украину разделят на 4 "зоны" (3287)

Украинцам рассказали, куда не стоит ходить из-за коронавируса (3224)

Путин заморозил создание ударной группировки против Украины, - военный эксперт (3184)

"Штурм будет или я домой пошел?": В сети появились смешные фотожабы на задержание в Луцке (2713)

Ученые рассказали о самом эффективном средстве борьбы с коронавирусом (2527)

Армия

Миномет 60-мм КБА-118
Боевая машина пехоты M2 «Брэдли» (США)
Беспилотный летательный аппарат EMT Luna X-2000 (Германия)
Самоходная артиллерийская установка 120-мм Semser (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Вексельберг
Виктор
Березовец
Тарас
Кулагин
Алексей
Кудь
Александр
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу

Что скрывается за арестом экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян


Verum

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию


Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Віцепрем'єр-міністр України одружився з ведучою телеканалу ICTV (14394)

На популярном украинском курорте нашествие медуз: появились фото с высоты птичьего полета (13949)

"Ржавые ведра": В Британии высмеяли военно-морской парад в РФ (13296)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube




help



bigmir)net TOP 100

 