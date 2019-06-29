Синоптики рассказали, какой будет погода в начале июля

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Июль начнется в Украине с кратковременных дождей и небольшого понижения температуры.

В Укргидрометцентре составили прогноз на конец июня и начало июля. Второй летний месяц придет вместе с облачной погодой. В некоторых регионах будут идти кратковременные дожди и грозы, информирует enovosty.com/news.

1 июля в западном регионе страны синоптики прогнозируют осадки, местами возможны грозы. Ветер будет северо-западным и западным, его скорость составит 5-10 м/с. Ночью воздух здесь прогреется лишь до +12…+17 градусов, а днем потеплеет – до +26…+31 градуса. На остальной части страны осадки не предвидятся, столбики термометров покажут +23…+30 градусов.

В последующие июльские дни непогода продвинется вглубь страны. Ночью дожди пройдут не только в западных, но также в северных и восточных областях. Днем осадки охватят уже почти всю Украину (кроме южного региона). 3 июля дожди ожидаются и на юге страны. Ночью столбики термометров опустятся до +13…+19, а днем – до +25….+31 градуса.

Последние июньские дни ознаменуются спадом жары. Местами будут идти дожди. Выше 30 градусов столбики термометров будут показывать только в южном регионе.

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