ООН: 2019 год окажется одним из самых жарких

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Этот год может стать аномально жарким. Такой прогноз составила Всемирная организация метеорологов при ООН.

Всемирная метеорологическая организация ООН передает, что 2019 год способен побить предыдущие температурные рекорды. Первопричиной аномальной жары в 2019 называют систему, состоящую из двух регионов повышенного давления. Первая расположилась возле Гренландии, а вторая – над северо-центральной частью Европы, информирует enovosty.com/news.

Также эксперты подсчитали, что промежуток с 2015 по 2019 год установит новый «жаркий» рекорд. Этому значительно поспособствует повышение температур в текущем году.

Метеорологи объяснили, что две вышеназванные системы повышенного давления приводят к блокировке южного циклона, цель которого – охлаждать воздушную массу. Из-за этого появляется шлейф перегретого воздухушного потока. Он тянется из территорий испанской и африканской пустынь.

В ООН предупреждают, 2019 год станет годом сверхжары, резкоизменяющейся обстановки и сильных гроз.

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Синоптики обращают внимание на переменчивость погодной ситуации. В то время, когда в Украине наблюдается угасание жары, в западной Европе – аномальная погода. Так, во Франции вчера, 28 июня, воздух прогрелся до 44,3 градусов. Данный показатель стал рекордным для страны.