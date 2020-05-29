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ТОП-10 стран, которые лучше всех соблюдают права детей в условиях коронакризиса

Главная » Последние новости » Новости общества » ТОП-10 стран, которые лучше всех соблюдают права детей в условиях коронакризиса
 
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Коронакризис «повернул время вспять» на годы прогресса в области благополучия детей и оказал серьезное давление на права детей во всем мире.

Из бесчисленных трагических последствий пандемии COVID-19, его воздействие на детей может оказаться одним из самых разрушительных результатов, информирует enovosty.com/news.

Международная организация помощи и защиты детей KidsRights использовала данные ЮНЕСКО, Программы развития ООН и Конвенции ООН о правах ребенка для составления своего ежегодного отчета.

Индекс KidsRights 2020 измеряет, как права детей соблюдаются во всем мире, и степень, в которой страны привержены их улучшению.

Отчет объединяет 20 показателей в пяти областях: право на жизнь; право на здоровье; право на образование; право на защиту; и благоприятные условия для прав ребенка.

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Лучшие страны для детей

На 2020 год Исландия занимает первое место в списке из 182 стран, добившись хороших результатов в плане соблюдения прав ребенка в рамках законодательства, которое обеспечивает права ребенка, делает упор на наилучшем обеспечении интересов детей и уважении их взглядов.

Швейцария находится на второй ступени и занимает первое место в категории защиты, в которой рассматриваются вопросы детского труда, рождаемости среди подростков и регистрации рождений. Финляндия, еще одна из ведущих стран в сфере образования, занимает третье место, а Швеция и Германия составляют пятерку лидеров.

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Италия выделяется значительным прогрессом в четырех из пяти измеренных областей. Она поднялась с 74-го места в 2019 году до 15-го в 2020 году.

Пять стран с самыми низкими показателями — Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея, Сьерра-Леоне, Афганистан и Чад.

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Глобальное недофинансирование

Отчет KidsRights предупреждает, что во всем мире страны не выделяют достаточно денег на права детей, и что в условиях, когда правительства уделяют особое внимание здравоохранению и экономике во время пандемии, ситуация вряд ли улучшится.

Последствия кризиса ощущаются во всех сферах жизни детей, от здоровья, развития и поведения до образования, экономической безопасности и защиты от насилия и злоупотреблений.

Более 1,5 миллиарда детей пострадали от закрытия школ; мальчики и девочки стали более уязвимыми для детского труда, детских браков и подростковой беременности; и срыв программ вакцинации может привести к значительному росту детской смертности.

По словам Организации Объединенных Наций, в то время как дети до сих пор не были в значительной степени затронуты непосредственным воздействием COVID-19 на здоровье, пандемия оказывает «глубокое воздействие» на благополучие детей. Еще 42–66 миллионов детей рискуют попасть в крайнюю нищету.

Источник: Weforum


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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