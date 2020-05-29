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Стратегические бомбардировщики ВВС США впервые в истории долетели до Киева

Главная » Последние новости » Новости общества » Стратегические бомбардировщики ВВС США впервые в истории долетели до Киева
 
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Утром 29 мая пара стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил (ВВС) США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины.

ФОТО, информирует enovosty.com/news.

Командование Воздушных Сил Украины сообщило, что истребители украинских Воздушных Сил — пара Су-27 и пара МиГ-29 — осуществили их сопровождение по заданному маршруту в общем строю.

Украинские летчики получили эстафету от польских пилотов, а само мероприятие по воздушному патрулированию спланировано для достижения совместимости НАТО и ключевых партнеров Альянса.

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer вылетели с американской авиабазы Эллсворд, перелетели через Атлантику, территорию нескольких европейских стран, в том числе Польши и Украины.

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Стратегические бомбардировщики ВВС США впервые в истории долетели до Киева

Во время полета, бомбардировщики сил специальных операций впервые интегрировалась с украинскими Су-27 и МиГ-29 и турецкими КС-135, говорится в сообщении ВВС, распространенном посольством США в Украине.

Отмечается, что B-1B Lancer совершили беспосадочный перелет (с воздушной дозаправкой) «с континентальной части США в Европу, через Польшу вошли в воздушное пространство Украины, лишь немного не дойдя до Киева, после чего продолжили полет на юг через акваторию Черного моря и территорию Румынии и Турции».

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В свою очередь, командование ВВС США в Европе сообщило, что 29 мая 2020 года два Lancer B-1B с базы ВВС Эллсуорт, штат Южная Дакота, выполнили дальнюю многочасовую стратегическую миссию бомбардировочной целевой группы над Европой и Черноморским регионом.

Впервые миссия группы бомбардировщиков проводилась совместно с украинскими истребителями Су-27, МиГ-29 и турецкими КС-135.

Полет над Европой также включал тренировку по интеграции и взаимодействию с польскими истребителями F-16 и МиГ-29, а также с румынскими F-16 и МиГ-21, которые обеспечивали сопровождение и боевое патрулирование в Черноморском регионе, сообщило командование.

В Европе дозаправку в воздухе бомбардировщиков B-1B Lancer также обеспечивали американские самолеты-заправщики KC-135, поднимавшиеся с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Кроме того, на обратном пути из Черноморского региона были задействованы американские самолеты-заправщики с авиабазы Инджирлик в Турции.

Стратегические бомбардировщики ВВС США впервые в истории долетели до Киева

Благодаря самолетам-заправщикам бомбардировщики B-1B Lancer совершили круговой рейс с базы ВВС Эллсворт.

Кроме того, бомбардировщики B-1B совместно с греческими истребителями F-16 совершили пролет над столицей Северной Македонии Скопье.

🇺🇦✈️ 29 травня, два літаки B-1b "Лансер" з військово-повітряної бази Еллсворт, штат Південна Дакота, здійснили…

Publiée par U.S. Embassy Kyiv Ukraine sur Vendredi 29 mai 2020


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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