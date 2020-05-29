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СБУ задержала организатора и участников нелегальной переправки иностранцев в Евросоюз

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ задержала организатора и участников нелегальной переправки иностранцев в Евросоюз
 
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СБУ задержала организатора и участников нелегальной переправки иностранцев в Евросоюз

Служба безопасности Украины разоблачила жительницу столицы на организации межрегиональной группы, которая занималась нелегальной переправкой иностранцев в страны ЕС, информирует enovosty.com/news.

Стоимость «услуг» злоумышленников составляла 5000 американских долларов с клиента. По данным следствия, для перемещения нелегалов через государственную границу фигуранты использовали обходные пути вне установленных пунктов пропуска.

СБУ задержала организатора и участников нелегальной переправки иностранцев в Евросоюз

Деньги за «транзит» иностранцы передавали через посредника в Киеве. Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали на территории Раховского района Закарпатья четырех участников группы при попытке незаконной переправки нескольких иностранцев за границу. Одновременно в Киеве правоохранители «взяли» организатора и посредника при передаче оговоренной суммы денег за переправку группы. У задержанных обнаружено транспортные средства и телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 18

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