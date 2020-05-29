Киберполиция разоблачила хакера в краже персональных данных граждан

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Киберполиция разоблачила хакера в краже персональных данных граждан

Сотрудники киберполиции в Полтавской области совместно со следователями Полтавщины с привлечением подразделения особого назначения КОРД под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 32-летнего жителя г.Горишни Плавни в копировании персональных данных пользователей сети, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что для противоправной деятельности хакер использовал вебфорумы «теневой» тематики, где распространял вредоносное программное обеспечение, замаскированное под другую программу.

Указанный вирус предназначен для кражи персональных данных пользователей сети. После загрузки на компьютер программа искала необходимую злоумышленнику информацию: пароли к аккаунтам социальных сетей, доступ к конфиденциальной информации об электронных платежных системах, пароли от почтовых ящиков, а также ключи от электронных кошельков различных криптовалют.

Для сокрытия своей преступной деятельности, злоумышленник использовал ряд анонимайзеров и прокси-серверов. Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, жесткие диски, флеш-накопители, банковские карты, сим-карты и стартовые пакеты. Изъятое оборудование направлено на экспертизу.

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