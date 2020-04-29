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Велюровый штаб «слуги народа»: в Сети появились меткие фотожабы

Главная » Последние новости » Новости общества » Велюровый штаб "слуги народа": в Сети появились меткие фотожабы
 
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"Своим – все, остальным – карантин!" В соцсетях продолжается обсуждение работы ресторана "Велюр", принадлещего депутату от фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко.

Как выяснили журналисты Bihus.info, ресторан работает, несмотря на карантинные ограничения. Нардеп в ответ объяснил, что заведение закрыто для посетителей и используется как «штаб для личных встреч». Пользователи соцсетей не оставили без внимания этот факт, информирует enovosty.com/news.

Велюровый штаб «слуги народа»: в Сети появились меткие фотожабы

Велюровый штаб «слуги народа»: в Сети появились меткие фотожабы

«Вы остановили всю страну, вы ввели для всех бизнесов карантин. Тысячи бизнесов закрылись, десятки тысяч людей сидят без работы. Вы ловите мужика за купание в Днепре. Вы штрафуете кафе за вынос кофе. Вы не даете работать фермерским рынкам даже в ограниченном режиме. И вы всей фракцией «Слуги народа» каждый день ходите в кабак своего депутата, который работает без проблем», – написал на своей странице в Facebook экс-депутат Киевского городского совета Алексей Давиденко.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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