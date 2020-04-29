Украинцы, которые не смотрят новости, чаще нарушают карантин, — исследование

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С появлением солнца и тепла украинцы все чаще начали нарушать карантин и выходить из дома по несколько раз в день, игнорируя просьбы властей о домашней самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела социологическая группа Рейтинг.

Так, согласно данным опроса, который был проведен 24-25 апреля, люди с появлением тепла начали все чаще покидать свои дома и выходить на прогулки. Интересна еще одна закономерность. Чем меньше люди смотрят и читают новости, тем чаще они выходят из дому, информирует enovosty.com/news.

Так, из 1200 опрошенных украинцев, 29% покидают свое жилище более одного раза в день, 37% покидают дома только раз в день, а вот 11% вообще стараются не выходить на улицу.

За последние недели возросло количество тех, кто выходит из дому несколько раз в день, с 19% до 29%.

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