Согласно математическим просчетам, пандемия COVID–19 закончится в Украине 2 июля нынешнего года, — ученые

Главная » Последние новости » Новости общества » Согласно математическим просчетам, пандемия COVID–19 закончится в Украине 2 июля нынешнего года, - ученые Согласно математическим просчетам, пандемия COVID–19 закончится в Украине 2 июля нынешнего года, - ученые

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Прогноз, относительно завершения пандемии коронавирусной инфекции в Украине, был пересмотрен и изменен в сторону сокращения сроков ее завершения, которое ожидается уже к 2 июля 2020 года.

Так, согласно данным портала Data Driven, на котором проводятся математические расчеты и моделирование ситуации по распространению COVID – 19 во всем мире, Украина уже к 17 мая преодолеет рубеж распространения коронавируса в 97% случаев, к 25 мая эта цифра составит 99%, а 2 июля этот показатель будет составлять уже 100%, информирует enovosty.com/news.

К слову, остальной мир не многим позже сможет избавиться от коронавирусной экспансии, и уже 8 июля нынешнего года большинство стран сможет официально заявить о том, что борьба с новым патогенным коронавирусом выиграна со счетом один ноль в пользу человечества.