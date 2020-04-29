Нацполиция задержала «рэкетира» за вымогательство несуществующих долгов

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В Хмельницкой области Нацполиция задержала "рэкетира" за вымогательство несуществующих долгов

Сотрудники Хмельницкого управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о вымогательстве денежных средств, имущества, других материальных ценностей с физических лиц и предпринимателей Хмельницкой области, информирует enovosty.com/news.

В ходе проверки было установлено, что к преступным действиям причастен 37-летний житель Хмельницкой области. По материалам внутренней безопасности НПУ следователи СУ ГУНП Хмельницкой области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Совместно с оперативниками Хмельницкой области задокументировано последний эпизод преступной деятельности «рэкетира». С целью незаконного обогащения, запугивая жительницу Каменец-Подольского района области физической расправой, злоумышленник в течение февраля-апреля 2020 года требовал восемь тысяч долларов США, которые женщина ему якобы задолжала. Желаемую сумму фигурант преступления получил, однако его сразу задержали с поличным работники ДВБ НПУ и ГУНП Хмельницкой области.