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Миллионы незапланированных беременностей: В ООН обеспокоены последствиями карантина

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В ООН подсчитали количество незапланированных беременности в связи с ведением карантинных мер из-за коронавируса в большинстве стран мира.

Миллионы незапланированных беременностей: В ООН обеспокоены последствиями карантина

Так, согласно данным, которые предоставили эксперты фонда ООН по народонаселению, мир ждет около 7 млн беременностей, которые не были запланированы, информирует enovosty.com/news.

Больше всего эта проблема коснется женщин в странах с низким уровнем жизни, поскольку в период карантина у них будет наблюдаться ограничение доступа, а также недостаток средств для приобретения контрацептивов.

Но, нежелательные беременности не единственная проблема, которая связанна с повсеместными карантинными мероприятиями.

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Еще одна важная проблема, которую фиксируют в Фонде ООН – это домашнее насилие, которое выросло в разы в связи с превентивными мерами призывающими к самоизоляции дома, а также недостаток финансирования многих программ по предотвращению насилия в семьях. Именно такие социальные программы были очень эффективным инструментом в борьбе с гендерным насилием дома.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 32

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