Контрразведка блокировала масштабное производство и реализацию некачественных дезинфицирующих средств

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В Киевской области контрразведка СБУ блокировала масштабное подпольное производство и реализацию некачественных дезинфицирующих средств

Военная контрразведка Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора обнаружила на Киевщине масштабное изготовление и реализацию некачественных и опасных для здоровья антисептических средств, в том числе для нужд Вооруженных Сил Украины, информирует enovosty.com/news.

Оперативники СБ Украины установили, что частный предприниматель организовал на территории Киевской области незаконное изготовление антисептических средств. Часть из них он реализовывал через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВС Украины и государственному предприятию МО Украины. Правоохранители зафиксировали, что производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества.

Во время санкционированных следственных действий по месту производства фальсификата сотрудники спецслужбы обнаружили оборудование для изготовления и розлива фальсифицированного антисептического раствора, более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин. Также найдено наклейки, пластиковые емкости, две печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения.

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В рамках уголовного производства по ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжаются экспертизы контрафактного продукта, устанавливается источник происхождения подакцизного товара и весь круг лиц, причастных к сделке.