Аферисты, под видом сотрудников из службы занятости, звонят и пытаются узнать персональные данные украинцев

Главная » Последние новости » Новости общества » Аферисты, под видом сотрудников из службы занятости, звонят и пытаются узнать персональные данные украинцев Аферисты, под видом сотрудников из службы занятости, звонят и пытаются узнать персональные данные украинцев

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Сейчас многие украинцы находятся в поисках работы в связи с экономическим кризисом и возросшей безработицей. Этим не преминули воспользоваться мошенники, которые звонят соискателям и пытаются узнать персональные данные, номера банковских карт и пароли.

В Государственной службе занятости просят украинцев быть бдительными и не поддаваться на провокации аферистов, а также напоминают алгоритм действий сотрудников службы занятости, информирует enovosty.com/news.

Сотрудник службы занятости во время звонка обязательно представляется и называет центр занятости, который представляет. Кроме того, сотрудники службы не имеют права задавать вопросы относительно банковских карт, либо других банковских счетов соискателей.

Такие вопросы должны насторожить человека, если возникло подозрение относительно полномочий звонящего. Стоит прервать разговор и попробовать самостоятельно перезвонить в службу занятости, которую указал звонивший, а также проверить имя и фамилию того, кто представился сотрудником данной организации.

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Кроме того, сотрудник службы занятости должен озвучить указанные вами данные с целью их подтверждения и корректировки.