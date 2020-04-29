Аферисты, под видом сотрудников из службы занятости, звонят и пытаются узнать персональные данные украинцев

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

29.04.2020 г.
15:48В Украине прошли испытания реактивных снарядов "Тайфун" (ФОТО)
15:03Кабмин усилил социальные гарантии для ФЛП
14:40Девять лет, как одно мгновенье: Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают годовщину свадьбы
13:54Рынки открывают: Кто и когда сможет вернуться к работе
13:40Тепло, но дожди и грозы: стало известно, какой будет погода в последний день апреля
12:40Аферисты, под видом сотрудников из службы занятости, звонят и пытаются узнать персональные данные украинцев
11:42Миллионы незапланированных беременностей: В ООН обеспокоены последствиями карантина
Все новости общества

Аналитика

29.04.2020

"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19

Родительница коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Пять крупнейших разведслужб "Пять глаз" (Five Eyes) решили проверить возможную утечку COVID-19 из лаборатории в Ухане. В мире всё чаще говорят именно ...
27.04.2020

Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса

Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Продолжить начатую ранее тему нефтяного потопа, который вместе с коронавирусом накрывает планету, побудила так называемая «отрицательная стоимость» нефти, ...
23.04.2020

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?

Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Медленно, но уверенно Верховная Рада (ВР) движется к завершающей стадии скандальной эпопеи вокруг принятия так называемого «антиколомойского» законопроекта ...

Последние новости

29.04.2020 г.
16:28 Под Одессой начался сильный лесной пожар (ВИДЕО)
16:12 "Освежись по-киевски": в центре столицы из-под земли забил огромный гейзер (ВИДЕО)
16:08 Прогнозный энергетический баланс на 2020 год предусматривает снижение производства НАЭК Энергоатом
15:48 В Украине прошли испытания реактивных снарядов "Тайфун" (ФОТО)
15:15 В Украине скоро появятся 10-гривневые монеты
15:03 Кабмин усилил социальные гарантии для ФЛП
15:00 Стало известно, какие транспортные средства в Украине будут обязаны пройти техосмотр
14:40 Девять лет, как одно мгновенье: Кейт Миддлтон и принц Уильям отмечают годовщину свадьбы
14:00 Пандемия COVID-19 подорвала прибыль Ford за 1 квартал: что будет с компанией?
13:54 Рынки открывают: Кто и когда сможет вернуться к работе
13:40 Тепло, но дожди и грозы: стало известно, какой будет погода в последний день апреля
13:20 Стало известно, когда Нацбанк введет в обращение 10-гривневую монету
13:00 Соцсеть Facebook представила новый сервис Messenger Rooms, как альтернативу Zoom
13:00 ТОП-10 автомобилей премиум-класса в 2020 году
12:51 Люди с иммунитетом к COVID -19 уже сталкивались с другими типами коронавирусов, - ученые
12:46 Солнечные ванны по 10 минут в день снижают вероятность заражения COVID – 19, - ученые
12:40 Украинские медики изменили протокол лечения от COVID-19: подробности
12:40 Аферисты, под видом сотрудников из службы занятости, звонят и пытаются узнать персональные данные украинцев
12:25 Ночные кошмары Кремля или почему Путин должен править вечно, - СМИ
12:20 Китай максимально использует коронавирус, чтобы вытеснить США с позиции главной сверхдержавы
12:05 В Москве ожидают резкий скачок заболеваемости COVID-19
11:57 МВФ предупредил Зеленского о проблемах
11:48 В Турции не откажутся от системы «все включено», несмотря на пандемию коронавирусной инфекции
11:42 Миллионы незапланированных беременностей: В ООН обеспокоены последствиями карантина
11:36 Согласно математическим просчетам, пандемия COVID–19 закончится в Украине 2 июля нынешнего года, - ученые
11:22 В КМУ сделали важное заявление для украинских заробитчан
11:00 Осколки с боевой нож: Бойцы ВСУ рассказали о страшных атаках врага
10:46 Эксперты назвали страны, которым пандемия пошла на пользу и укрепила экономику
10:42 Украинцы, которые не смотрят новости, чаще нарушают карантин, - исследование
10:40 Количество смертей от Covid-19 в США превысило потери в Первой мировой и Вьетнамской войне
10:36 Израиль вводит новые правила посещения детских садов в связи с COVID-19
10:34 Германия продлит ограничения на поездки за границу
10:24 Закон о финмониторинге: как переводить платежи более 5 тысяч гривен
10:19 У кого в Украине зарплаты выросли за месяц на четверть
10:03 Три важных фактора: Что будет с ценами на бензин в Украине
09:59 Враг на Донбассе готовит кровавые провокации: Военный обозреватель назвал сроки и причины
09:08 Соцсети взбудоражила "черная дыра" в Киеве (ВИДЕО)
09:05 Окончание пандемии коронавируса в Украине и мире: Ученые изменили дату
08:58 Борьба с COVID-19: В Британии рассказали о прорыве в борьбе с болезнью
08:55 Разведка Южной Кореи рассказала о состоянии Ким Чен Ына
07:50 В Верховной Раде предложили пересмотреть ставки акцизного налога на автомобили
07:30 Выставку тюльпанов смогут увидеть все: на Певческом поле установили несколько веб-камер
07:15 Ослабление карантина в Украине: когда откроются магазины и метро
07:00 BMW собирается официально представить новый электрокроссовер iX3: детали о новинке
28.04.2020 г.
23:30 Снова ловят волны: на знаменитом сиднейском пляже любители серфинга возвращаются к тренировкам (ФОТО)
20:59 В США ученые обнаружили старинную испанскую крепость
20:47 Ситуация для того, чтобы убрать Путина от власти, "полностью созрела", - Швец
20:36 СБУ блокировала финансирование террористических организаций «Л/ДНР»
20:18 В РФ жители небольшого городка поймали местных чиновников, поджигавших леса (ВИДЕО)
19:58 В Италии снова растет число смертей от COVID-19
19:38 Пандемия COVID-19 "далека от завершения", - ВОЗ
19:23 Даниил Богатырев рассказал о перспективах отправки украинских заробитчан чартерами в ЕС
18:59 Террористы «ЛНР» проводят спецоперацию по уничтожению угольной промышленности Украины, - Злой Одессит
18:49 Из-за хаоса вокруг чартеров в Финляндию и Польшу пострадают украинские заробитчане
18:19 Садовой самоизолировался с подозрением на Covid-19
17:57 В Кабмин поступают запросы от других стран в потребности работников из Украины, - Кулеба
17:36 Киберполиция разоблачила преступников в проведении незаконных операций с электронными деньгами
17:17 В Пентагоне обнародовали новые доказательства существования НЛО (ВИДЕО)
16:58 На Донбассе оккупанты РФ готовят провокацию на майские праздники, - разведка
16:48 Хакеры все чаще используют COVID-19 для доступа к банковским счетам
Все новости »

Аферисты, под видом сотрудников из службы занятости, звонят и пытаются узнать персональные данные украинцев

Главная » Последние новости » Новости общества » Аферисты, под видом сотрудников из службы занятости, звонят и пытаются узнать персональные данные украинцев
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сейчас многие украинцы находятся в поисках работы в связи с экономическим кризисом и возросшей безработицей. Этим не преминули воспользоваться мошенники, которые звонят соискателям и пытаются узнать персональные данные, номера банковских карт и пароли.

Аферисты, под видом сотрудников из службы занятости, звонят и пытаются узнать персональные данные украинцев

В Государственной службе занятости просят украинцев быть бдительными и не поддаваться на провокации аферистов, а также напоминают алгоритм действий сотрудников службы занятости, информирует enovosty.com/news.

Сотрудник службы занятости во время звонка обязательно представляется и называет центр занятости, который представляет. Кроме того, сотрудники службы не имеют права задавать вопросы относительно банковских карт, либо других банковских счетов соискателей.

Такие вопросы должны насторожить человека, если возникло подозрение относительно полномочий звонящего. Стоит прервать разговор и попробовать самостоятельно перезвонить в службу занятости, которую указал звонивший, а также проверить имя и фамилию того, кто представился сотрудником данной организации.

Читайте: Уровень безработицы в США приближается к показателям времен Великой депрессии

Кроме того, сотрудник службы занятости должен озвучить указанные вами данные с целью их подтверждения и корректировки.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 298

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Итоги недели: Украина в плену редкой стихии, послабление карантина и новая надежда мира
Константин Кривопуст: «Эпидемия завершится не тогда, когда улучшится медицинская статистика, а когда общество осмыслит и имплементирует новые нормы...»
Алексей Кущ: Нельзя ограничивать экономическую активность населения и бизнеса, не предоставляя адекватные компенсаторы
Ликвидированное ГАСИ продолжает собирать коррупционные урожаи во время карантина
Алексей Кущ: У власти будет два плохих варианта - или включить печатный станок или заморозить банковские вклады
Все статьи


Читайте также

Украинцы, которые не смотрят новости, чаще нарушают карантин, - исследование
 Коронавирус оставит без работы 195 миллионов человек - доклад ООН
Из Турции на пароме доставят в Украину около 90 украинцев, которые не успели уехать домой до закрытия границ
 Уровень безработицы в США приближается к показателям времен Великой депрессии
Украинцев ждет массовое тестирование на наличие антител к COVID-19, - Ляшко
 В Украине нарастает безработица: в Госслужбе занятости озвучили новые данные
Это не шутка: В России начинает складываться страшная революция, - политик
 Елена Баженова рассказала о влиянии последствий пандемии COVID-19 на экономическую ситуацию в стране

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Природа оживает: как ведут себя дикие животные в больших городах во время карантина - яркие фото (9743)

Украинцам раздадут по 3 тысячи: кто может рассчитывать на помощь от государства (6872)

В Беларуси люди массово умирают от COVID-19 (5091)

Пропагандисты РФ требуют называть сепаратистов "российской армией" (4876)

За большие деньги: в каких условиях украинские заробитчане возвращаются домой через пункты пропуска (4779)

Дикие тюльпаны под российскими бомбами: Как в Крыму уничтожают Опукский заповедник (3249)

Стало известно, как украинцев массово будут проверять на иммунитет к Covid-19 (3155)

Сергей Елкин высмеял в новой карикатуре Путина с бочкой нефти (3144)

Ослабление карантина в Украине: когда откроются магазины и метро (3050)

Военный эксперт рассказал, почему Путин на самом деле сбежал в кусты (2868)

Армия

Бронетранспортер БТР-70
Беспилотный летательный аппарат «R-600»
Бронетранспортер TPz 1 Fuchs (Германия)
Самолет Kawasaki C-1 (Япония)
Вся армия    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

«Родительница» коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Археологи на раскопках в Камбодже обнаружили неожиданный предмет (14068)

В Сумской области мужчина на "самоизоляции" заразил коронавирусом десятки людей: один умер (11363)

Природа оживает: как ведут себя дикие животные в больших городах во время карантина - яркие фото (9737)







Коронавирус

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube



kyivtails

Loading...



bigmir)net TOP 100

 